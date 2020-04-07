ارتفاع إصابات كورونا في كوريا الجنوبية إلى 10 آلاف و331 حالة

وأشارت السلطات الصحية، اليوم الثلاثاء، إلى أن كوريا الجنوبية سجلت 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 10.331 حالة، بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

وأعلن الصحة الكورية الجنوبية ارتفاع عدد الخاضعين لفحوصات الفيروس من 5.571 شخصا، أمس، إلى 10.500 شخص اليوم، ولكن ظل عدد الإصابات الجديدة لا يزيد عن 50 إصابة لليوم الثاني على التوالي.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، بلغ عدد الإصابات القادمة من الخارج 17 حالة، حيث تم الكشف عن 14 إصابة جديدة في أثناء إجراءات الدخول في المطار، وتم تأكيد 3 إصابات جديدة في المجتمعات الإقليمية بعد عودتهم من الخارج إلى البلاد.

وبذلك تشكل الإصابات القادمة من الخارج 36% من إجمالي الإصابات الجديدة في البلاد.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، مليون و288 ألف مصاب، بينهم أكثر من 70 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 272 ألف شخص.