بعد خروجهما من الرعاية الملكية... هاري وميغان يطلقان مؤسسة خيرية باسم نجلهما

يأتي إعلان الزوجين بعد أسبوع واحد فقط من تنحيهما رسميا عن أدوارهما في العائلة الملكية البريطانية.

وأوضح هاري وميغان ماركل في حديثهما مع صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية، أن منظمة "آرتشيويل" الخيرية، ستشمل عددا من المشاريع الخيرية ومجموعات الدعم، كما أنه سيتم إطلاق موقع إلكتروني لها.

ويستقر الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل حاليا في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وبحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية، من المتوقع أن يتبع موقع المنظمة خطى المدونة الخاصة بنمط حياة ميغان ماركل "ذا تيغ"، الذي أوقفته بعد فترة وجيزة من ارتباطها بالأمير هاري، خاصة وأن الموقع الجديد سيتضمن معلومات مشابهة، تتعلق بالصحة العقلية والتغذية السليمة والرفاهية العامة.

فيما ذكرت تقارير أن هناك إمكانية بالنسبة للأمير هاري وميغان ماركل لنشر المجلات والكتب وبرامج الإنترنت الإذاعية وتصميم برامج كمبيوتر، فقد أكد الزوجان لصحيفة "ذا تلغراف" أنهما سيحجبان المزيد من التفاصيل عن أنشطتهما المقبلة، في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بمحارية فيروس "كورونا" المستجد.