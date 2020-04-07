على خلفية تفشي كورونا... السنغال تطلق سراح رئيس تشاد السابق "مؤقتا"

أًمر الرئيس السنغالي، ماكي سالا، اليوم الثلاثاء، بإطلاق سراح الرئيس التشادي السابق حسين حبري، الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في السنغال، وذلك مؤقتا ولمدة شهرين، بسبب خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بحسب بوابة الوحدة التشادية.

موسكو- سبوتنيك. وجاء على بوابة الوحدة التشادية، أُن إطلاق سراح الديكتاتور السابق مؤقتا من السجن جاء في إطار مرسوم أصدره الرئيس السنغالي ماكي سالا، شمل أيضاً 2600 سجين. وتعزو وزارة العدل السنغالية هذه التدابير إلى أسباب إنسانية ترتبط بخطر الإصابة بالفيروس التاجي في السجون.

وخلال إجازته، سيعيش حبري تحت الإقامة الجبرية والمراقبة في منزله. ولن يسمح له بمغادرة السنغال.

ووفقا لوكالة الأنباء السنغالية، تم اكتشاف 237 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في السنغال حتى 7 أبريل/ نيسان، وتوفي شخصان مصابان.

وتجدر الإشارة إلى أنه حكم على حبري في مايو/ أيار 2016. وأدانته محكمة عسكرية في العاصمة السنغالية داكار بارتكابه جرائم ضد الإنسانية والتعذيب والعنف الجنسي.

وكان حبري رئيسا لتشاد من 1982 إلى 1990. هرب بعدها إلى السنغال بعد انقلاب عسكري، وفي عام 2008، حكمت محكمة تشادية غيابياً على حبري بالإعدام بتهمة تهديد النظام الدستوري في البلاد.