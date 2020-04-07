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14:45 GMT07 أبريل/ نيسان 2020
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    الحجر الصحي في تل-أبيب، انتشار فيروس كورونا في إسرائيل، مارس 2020

    نتنياهو يأمر بإغلاق كامل في إسرائيل بسبب كورونا

    © AP Photo / Oded Balilty
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    صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

    وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ستنفذ إغلاقًا كاملاً من بعد ظهر الثلاثاء إلى صباح الجمعة، وهي فترة تتزامن مع بداية عطلة عيد الفصح لدى أبناء الشعب اليهودي، بحسب موقع هيئة البث الإسرائيلي "مكان".

    فيروس كورونا في إسرائيل
    © AFP 2020 / JACK GUEZ
    إسرائيل... خطوة صينية أولى من نوعها لمكافحة تفشي كورونا في البلاد

    وبموجب القرار، سيقيد الإغلاق بشدة الحركة بين المدن طوال هذه الفترة، بينما يفرض حظر تجول صارم من ليلة الأربعاء إلى صباح الخميس، حيث يتطلب البقاء في المنازل.

    وقرر مجلس الوزراء الإسرائيلي توسيع صلاحيات الشرطة التي ستشمل أيضا منع خروج أي شخص من تجمع سكني وصلاحية المطالبة من كل شخص بإبراز هويته لدى الخروج من التجمع السكني وإيقاف هذا الشخص وفقا للقانون.

    ويتجاوز الإغلاق القيود السابقة، التي تتطلب من المواطنين الإسرائيليين البقاء ضمن مسافة 100 متر من منازلهم.

    ومن جانبها أشارت وزارة الصحة إلى أن الإغلاق الذي تفرضه الحكومة على البلاد في إطار الجهود لوقف تفشي وباء كورونا ابتداءً من الساعة 19:00 من مساء هذا اليوم وحتى الساعة السادسة صباحا من يوم الجمعة لا يسري على المدن والبلدات والقرى التي معظم سكانها ليسوا يهودا.

    ومساء الأربعاء المقبل، هو بداية عطلة عيد الفصح، التي يحتفل بها العديد من اليهود بوجبة احتفالية في المنزل.

    واصدرت وزارة الصحة في وقت سابق أمرا يلزم المواطنين بوضع الكمامات أو الأقنع الواقية لدى خروجهم من المنازل بدون استثناء.

    وأعلنت إسرائيل، صباح اليوم الثلاثاء، تسجيلها 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 9006.

    وأشارت الصحة الإسرائيلية إلى إنه بين حالات الإصابة 153 حالة خطيرة ومربوطة بأجهزة التنفس الاصطناعي.

    وتابعت أن عدد الوفيات في إسرائيل وصل إلى 59 حالة، بوفاة سيدة عمرها 95 عاما.

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    أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إسرائيل, فيروس كورونا
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