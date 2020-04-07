نتنياهو يعلن استعداده لبدء حوار مع "حماس" لإغلاق ملف الجثث والمفقودين

أعلن رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، استعداد حكومته لبدء حوار فوري مع حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" من خلال الوسطاء بشأن ملف جثث الجنود والمفقودين.

وقال نتنياهو في تغريدة له بالعربية عبر تويتر: "إن منسق شؤون الأسرى والمفقودين يارون بلوم وطاقمه بالتعاون مع هيئة الأمن القومي والمؤسسة الأمنية مستعدون للعمل بشكل بناء من أجل استعادة القتلى والمفقودين وإغلاق هذا الملف ويدعون إلى بدء حوار فوري من خلال الوسطاء".

بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء نتنياهو:



إن منسق شؤون الأسرى والمفقودين يارون بلوم وطاقمه بتعاون مع هيئة الأمن القومي والمؤسسة الأمنية مستعدون للعمل بشكل بناء من أجل استعادة القتلى والمفقودين وإغلاق هذا الملف ويدعون إلى بدء حوار فوري من خلال الوسطاء. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) April 7, 2020

ويأتي هذا التصريح، بعد مبادرة أطلقها يحيى السنوار، قائد حركة حماس في غزة، منذ أيام بشأن استعداد حماس للتفاوض مع إسرائيل عبر الوسطاء بشأن الإفراج عن كبار الأسرى والمرضى.

ولم يوضح السنوار ما ستقدمه حماس، لكنه تحدث عن تنازل جزئي بشأن شروطها التي كانت تتمسك بها الحركة، ومنها ضرورة الإفراج عن الأسرى الذين أُعيد اعتقالهم بعد الإفراج عنهم خلال صفقة الجندي جلعاد شاليط.

المبادرة التي قدمتها حماس، وصفها المراقبون بـ"الجيدة"، مؤكدين أن هناك إمكانية لتنفيذ صفقة بين إسرئيل والحركة في الأيام القليلة المقبلة.

وجاءت مبادرة السنوار، في الوقت الذي أعرب فيه نادي الأسير الفلسطيني عن مخاوفه من احتمال إصابة 5 آلاف أسير فلسطيني في سجون "إسرائيل" بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، عقب إصابة سجّانين إسرائيليين بالوباء، وتأكيد إصابة أسير بعد خروجه من السجن بالمرض.

وأكد الناطق باسم حركة "حماس"، فوزي برهوم، أمس الجمعة، أن المبادرة التي طرحها السنوار بخصوص ملف الأسرى، تحمل أبعادا إنسانية وتعكس مدى المرونة التي تتمتع بها الحركة في إدارة الملف، وتضع إسرائيل أمام اختبار جديد لمعرفة مدى جديتها.