أمريكا: الشعب العراقي هو المعني باختيار رئيس حكومته وليس كتائب "حزب الله"

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الشعب العراقي "هو المعني باختيار رئيس الوزراء وليس كتائب حزب الله".

واشنطن - سبوتنيك. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تخطط لبدء حوار استراتيجي مع العراق في منتصف يونيو/ حزيران وتعتزم مناقشة جميع القضايا الرئيسية على جدول الأعمال الثنائي.

وصرح بومبيو للصحفيين، بأن الولايات المتحدة اقترحت إجراء حوار استراتيجي مع الحكومة العراقية منتصف شهر يونيو، وستكون "جميع القضايا الاستراتيجية بين بلدينا على جدول الأعمال، بما في ذلك الوجود المستقبلي للقوات الأمريكية".