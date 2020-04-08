خبير: ترامب يهاجم منظمة الصحة العالمية للتغطية على فشله في مواجهة كورونا داخل بلاده

قال حسان القبي أستاذ الاقتصاد السياسي، إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يهدد منظمة الصحة العالمية بل الجميع في ظل أزمة وباء كورونا التي تجتاح العالم، رغم أن الإدارة الأمريكية مسؤولة عما حدث داخل بلادها، نظرًا لتساهلها من البداية مع خطر انتشار الفيروس".

وأضاف القبي في حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك" على "راديو سبوتنيك" ، أن "منظمة الصحة العالمية تتحمل جزءا من المسؤولية، حيث تأخرت في إعلان مرض "كوفيد 19" وباء عالميا، لكن ترامب ارتكب ما هو أخطر حيث طالب شعبه بعدم تضخيم أمر كورونا وشبهه بأنفلونزا موسمية".

واعتبر القبي الاتهامات التي وجهها ترامب إلى منظمة الصحة العالمية "محاولة للتغطية على فشله في إدارة الأزمة داخل الولايات المتحدة".

كان رئيس الولايات المتّحدة دونالد ترمب قد هدد بتعليق دفع المساهمة الماليّة الأمريكية في منظّمة الصحّة العالمية، مندّداً بطريقة إدارة المنظّمة الأممية لوباء "كوفيد-19".

وأشار ترامب إلى أنّ "منظّمة الصحّة العالمية التي تعد الولايات المتّحدة أكبر مساهم في تمويلها تركز أكثر مع الصين وتبدو منحازة للغاية نحو الصين".

يأتي هجوم ترامب على المنظمة بعد يوم تخطّت فيه حصيلة وفيات كوفيد-19 في الولايات المتحدة 11 ألفاً بعد وفاة أكبر حصيلة تخطت ألفي حالة وفاة، في حين بلغ عدد المصابين بالوباء أكثر من 385 ألف مصاب.