مسؤول طبي بريطاني: مؤشرات على استقرار الإصابات بكورونا

قال ستيفن بويس المدير الطبي لخدمة الصحة الوطنية البريطانية إن عدد الإصابات بفيروس كورونا وحالات دخول المصابين المستشفيات بدأت تظهر علامات على الاستقرار.

وأضاف بويس للصحفيين اليوم الأربعاء، "بدأنا نشهد استقرارا... أولى العلامات على استقرار انتشار العدوى ودخول المستشفيات"، بحسب وكالة "رويترز".

وتابع "لكن الشيء الحاسم حقا هو أنه يتعين علينا الاستمرار في اتباع التعليمات، علينا الاستمرار في التباعد الاجتماعي، لأنه إذا لم نفعل ذلك سيبدأ الفيروس في الانتشار مرة أخرى".

وسجّلت بريطانيا الأربعاء 938 وفاة بكوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين الماضية، بزيادة 152 حالة عن الحصيلة اليومية المعلنة الثلاثاء، لتتخطّى بذلك الحصيلة الإجمالية لوفيات فيروس كورونا المستجد على الأراضي البريطانية سبعة آلاف وفاة.

وأعلن وزير الصحة البريطاني في تغريدة أنه "اعتبارا من الساعة الخامسة من بعد ظهر السابع من نيسان/أبريل بلغت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في مستشفيات المملكة المتحدة 7097 حالة"، علما أن الحصيلة الإجمالية التي سجّلت الثلاثاء كانت 6159.