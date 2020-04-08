الإليزيه: ماكرون يرفض "الزج" بمنظمة الصحة في حرب بين الصين وأمريكا

أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الأربعاء، دعمه الكامل لمنظمة الصحة العالمية في اتصال مع مديرها.

وأفادت وكالة "رويترز"، أن اتصال ماكرون بمدير منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم، يأتي بعد يوم واحد من انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للمنظمة الدولية.

وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية لـ"رويترز" أن ماكرون أكد على ثقته ودعمه للمنظمة، ورفض الزج بها في حرب بين الصين والولايات المتحدة.

The W.H.O. really blew it. For some reason, funded largely by the United States, yet very China centric. We will be giving that a good look. Fortunately I rejected their advice on keeping our borders open to China early on. Why did they give us such a faulty recommendation? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2020

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد وجه انتقادا حادا لمنظمة الصحة العالمية، متهما إياها بالتركيز أكثر من اللازم على الصين، وإصدار نصائح سيئة خلال أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيعلق تمويل بلده للمنظمة.

قال ترامب، في تدوينة على تويتر، "أفسدت منظمة الصحة العالمية الأمر بالفعل. لسبب ما ركزت بشكل كبير على الصين، رغم أنها ممولة بشكل كبير من الولايات المتحدة. سنولي هذا الأمر نظرة فاحصة. لحسن الحظ فإنني رفضت نصيحتهم في وقت مبكر بإبقاء حدودنا مفتوحة أمام الصين. لماذا قدموا لنا توصية خاطئة كهذه؟".

​وكرر ترامب اتهاماته لمنظمة الصحة العالمية، خلال إفادة صحفية في البيت الأبيض، مساء أمس الثلاثاء.