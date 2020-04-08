رئيس جنوب أفريقيا يعاقب وزيرة خالفت إجراءات مواجهة تفشي كورونا

قرر سيريل رامابوسا رئيس جنوب أفريقيا، خصم شهر من راتب ستيلا ندبيني ابراهامز وزير الاتصالات لانتهاكها ضوابط العزل الصحي العام في البلاد وتناولها الغداء مع مسؤول سابق.

وبحسب رويترز، قرر رامابوسا منح وزيرة الاتصالات "إجازة خاصة" لمدة شهرين.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا الإجراء اتخذ بعد ظهور صورة للوزيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، أثناء الغداء، ما أثار غضب المواطنين القابعين في منازلهم بسبب عزل عام لمدة 21 يوما بدأ في 27 مارس/ آذار لكبح تفشي فيروس كورونا.

وقررت جنوب أفريقيا وضع ضوابط في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا من بينها أنه لا يسمح للمواطنين بمغادرة منازلهم إلا للضرورة، مثل شراء الطعام، أو الحصول على المساعدة الطبية.

وقالت كوسيلا ديكو المتحدثة باسم رامابوسا: "يؤمن الرئيس بأن لا أحداً فوق القانون، بما في ذلك الوزراء. يقول إنه لا يجب أن يقوض أحدنا الجهود الوطنية لإنقاذ الأرواح في هذا الوضع شديد الخطورة".

وقبضت الشرطة على أكثر من 17 ألف شخص في الأيام للعزل العام، معظمهم لانتهاك الضوابط.

وكانت الوزيرة قد ظهرت في مقطع مصور على تويتر واعتذرت عن ما قامت به، وقالت: "أود أن أعبر عن أسفي... للمجتمع بأكمله لانتهاكي ضوابط العزل العام التي وضعت لمكافحة انتشار فيروس كورونا".

وأضافت "نادمة على ما حدث، وأقدم كامل اعتذاري".