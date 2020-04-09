في نهاية أبريل... كونتي يزف بشرى سارة للإيطاليين

أعلن جوزيبي كونتي رئيس وزراء إيطاليا، اليوم الخميس، بشرى سارة لمواطنيه، تتحقق بنهاية شهر أبريل/ نيسان الجاري.

وقال كونتي خلال حديثه لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، إن حكومته "قد تبدأ تدريجيا تخفيف بعض القيود التي فرضتها لاحتواء فيروس كورونا المستجد، وذلك بحلول نهاية أبريل، إذا استمر تباطؤ انتشار المرض".

وأشار رئيس الوزراء الإيطالي إلى أنه "يتعين أن ننتقي القطاعات التي يمكن أن تستأنف نشاطها، إذا أكد العلماء تباطؤ انتشار الفيروس، فقد نبدأ في تخفيف بعض الإجراءات بحلول نهاية هذا الشهر".

وحذر كونتي من أن "إيطاليا لا يمكنها خفض مستوى الحذر وإنما ستخفف فقط بعض القيود تدريجيا".

وأعلنت السلطات الصحية في إيطاليا، اليوم الخميس، عن تخطي أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد 135 ألف حالة.

وقالت وزارة الصحة الإيطالية، إنه "تم تسجيل 542 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لترتفع الأعداد إلى 17669 حالة وفاة"، حسب وكالة "أكي" الإيطالية.

ووصلت إلى إيطاليا، أمس الأربعاء، طائرتان عسكريتان تابعتان للقوات الجوية الأميرية القطرية محملتان بمستشفيين ميدانيين دعما لجهود الإيطاليين في مواجهة واحتواء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وانتشر الفيروس حتى الآن في 209 دول، ورغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3331 إصابة.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.