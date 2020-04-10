بالسعال راكبة تتسبب بمقتل سائق تاكسي في بريطانيا

أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الجمعة، عن وفاة سائق تاكسي "أوبر"، جنوبي العاصمة البريطانية لندن، وذلك بعد إصابته بأزمة قلبية بسبب تعرضه لصدمة مفاجئة.

وذكرت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية أن الحادثة حصلت بعد قيام امرأة بركوب سيارة التاكسي وبدأت السعال بشكل مستمر، ما استدعى السائق إلى التوقف لحثها على الخروج من السيارة خوفا من أن تكون مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الصحيفة أن السائق يدعى أيوب أختر ويبلغ 33 من العمر، وكان بحالة صحية جيدة، ولكن بعد خروج المصابة من السيارة شعر بالتوتر لساعات، وذلك بسبب خوفه من أن يكون قد أصيب بالعدوى، ما أدى إلى توقف قلبه بعد إصابته بأزمة قلبية حادة.

وسجلت السلطات في المملكة المتحدة، آلاف المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد – 19".