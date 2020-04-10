عدد ضحايا "كوفيد-19" في الولايات المتحدة يتجاوز الـ18 ألفا

تجاوز عدد ضحايا وباء "كوفيد-19" في الولايات المتحدة الـ18 ألف شخص. أكدت ذلك جامعة جونز هوبكنز.

واشنطن - سبوتنيك. وبحسب معلومات الجامعة، بلغ عدد الوفيات بسبب "كورونا" 18002 شخص، وعدد المصابين 486 ألف شخص، فيما تعافى 27.5 ألف شخص.

وبحسب الوكالة، حذر مسؤولون أمريكيون المواطنين من أن هناك توقعات بالوصول إلى أعداد مزعجة من الوفيات جراء الإصابة بكورونا هذا الأسبوع، على الرغم من وجود ما يشير إلى تراجع أعداد المصابين الجدد في ولاية نيويورك بؤرة تفشي الوباء في الولايات المتحدة.

ومع استعداد الكثير من الأمريكيين للاحتفال بعطلة عيد القيامة يوم الأحد، حذر أنتوني فوتشي، كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة من أنه من المبكر للغاية تخفيف القيود المفروضة على الأمريكيين، وقال: "الآن ليس وقت التوقف".

ووفقا لإحصاءات الوكالة، تمثل أعداد الوفيات في الولايات المتحدة ثاني أعلى حصيلة في العالم.