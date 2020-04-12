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    وصول مستشفى متنقل تابع للبحرية الأمريكية إلى نيويورك، لمساعدة الأطباء في مكافحة فيروس كورونا، الولايات المتحدة 30 مارس 2020

    لأول مرة بتاريخ أمريكا..الرئيس يعلن "كارثة كبرى" في جميع الولايات

    © REUTERS / Brendan McDermid
    العالم
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    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (125)
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    أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وجود "كارثة كبرى" تضرب البلاد، معلنا عن مواصلته التعاون مع حكام الولايات للمحافظة على صحة المواطنين الأمريكيين.

    وأعلن ترامب عن وضع الكارثة في وايومنغ في 11 أبريل/نيسان، ووفقا لقناة "فوكس نيوز"، فهذا يعني أنه تم الإعلان عن الكارثة في جميع الولايات الخمسين بسبب جائحة عدوى فيروس كورونا COVID-19.

    قال جود دير المتحدث باسم البيت الأبيض في تغريدة على "تويتر" "للمرة الأولى في التاريخ ، أعلن الرئيس وجود نظام كارثة كبير في جميع الولايات الخمسين في آن واحد".

    وأظهر إحصاء لـ"رويترز" أن الولايات المتحدة تجاوزت إيطاليا، في عدد الوفيات، يوم السبت، لتصبح أعلى بلد من حيث عدد الوفيات في العالم بعدما بلغت الحصيلة ما يربو على 20 ألفا منذ بدء تفشي الفيروس.

    يأتي هذا فيما قال الرئيس دونالد ترامب إنه يدرس قرار توقيت العودة إلى الأوضاع الطبيعية على الرغم من تسجيل البلد أكثر من نصف مليون إصابة.

    وشهدت الولايات المتحدة أعلى معدل وفيات لها حتى الآن جراء الإصابة بالفيروس وذلك بتسجيل ما يقرب من ألفي حالة يوميا خلال الأيام الأربعة الأخيرة على التوالي.

    وحذر خبراء الصحة العامة من أن عدد وفيات المرض قد يصل إلى 200 ألف في الولايات المتحدة خلال الصيف إذا تم رفع الإجراءات غير المسبوقة لمكافحة المرض، والتي شملت إغلاق أغلب الأعمال وبقاء أغلب الأمريكيين في منازلهم، بعد 30 يوما من فرضها فقط.

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (125)

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    الكلمات الدلالية:
    وفيات, فيروس كورونا, ترامب, أمريكا
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