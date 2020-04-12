ارتفاع وفيات "كورونا" في إيران إلى 4474 والإصابات تتخطى 70 ألف

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، ارتفاع الوفيات جراء الإصابة بفيروس "كورونا"، إلى أكثر من 4400 حالة بعد تسجيل 117 وفاة جديدة منذ الأمس.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، إن البلاد "سجلت 1657 إصابة جديدة والإجمالي يرتفع إلى 71.686"، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وقال جهانبور، إن "عدد المتعافين من الفيروس بلغ 43 ألفا و894 شخصا لغاية الآن، ولكن للأسف توفي 117 شخصا آخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 4474 شخصا.

وأضاف "فقدنا 117 حالة جديدة من بين المصابين، ليرتفع إجمالي المتوفين إلى 4474 حالة".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، أكد في وقت سابق اليوم أن الأوضاع في إيران أفضل من أوروبا بسبب مشاركة جميع شرائح الشعب والمؤسسات في مكافحة فيروس "كورونا" المستجد.

وأشار، في كلمته خلال اجتماع الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا، إلى تقييم استئناف الأعمال التجارية منخفضة المخاطر، قائلا، إن "وزارة الصحة ووزارة الصناعة ينبغي عليهما العمل في هذا المجال".