موجة انتقادات تطول شينزو آبي بعد نشره مقطع فيديو

وظهر آبي في التغريدة، التي نشرها على صفحته الرسمية على موقع "تويتر" جالس على أريكة مع كلبه ويحتسي الشاي ويقرأ مرفقا التغريدة برسالة تناشد الناس البقاء في منازلهم.
وقال بعض المستخدمين أن آبي تجاهل معاناة الأشخاص، الذين يكافحون من أجل البقاء في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا، إذ أصبحت عبارة " من تظن نفسك؟" من أكثر ما يتم تداوله على "تويتر" في اليابان.
友達と会えない。飲み会もできない。— 安倍晋三 (@AbeShinzo) April 12, 2020
ただ、皆さんのこうした行動によって、多くの命が確実に救われています。そして、今この瞬間も、過酷を極める現場で奮闘して下さっている、医療従事者の皆さんの負担の軽減につながります。お一人お一人のご協力に、心より感謝申し上げます。 pic.twitter.com/VEq1P7EvnL
وكتب أحد مستخدمي "تويتر"، يتساءل"في وقت يكافح فيه الناس من أجل البقاء، ومع عرض مقطع عن مثل هذا الترف... لا يسع المرء إلا أن يتساءل: من تظن نفسك؟."
何でこの局面で、のんきにお茶飲んで、読書してる動画を配信するんですか？— 白井のりくに（司法書士／酒々井町議会議員・立憲民主党） (@shirai_norikuni) April 12, 2020
あなたには、巨大な権限があり、市民のためにやるべきことが多くあります。
未来を諦めてしまっている事業者さん、学習できない子どもたちがたくさんいます。
陣頭に立って、しっかりやってください。
وفي الجهة المقابلة، دافع مستخدمين آخرين للموقع دافعوا عن آبي، قائلين إن من حق رئيس الوزراء أيضا الحصول على وقت دون عمل.
وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية يوم السبت بأن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تخطى ستة آلاف إصابة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)