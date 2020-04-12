عيد فصح حزين يعيشه العالم بسبب كورونا

عاش العالم، يوم أمس السبت، عطلة عيد فصح غير مسبوقة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبسبب الأرقام الكبيرة للوفيات الناجمة عن أعداد الإصابات المتزايدة يوميا حسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية فقد نشرت "دويتش فيلا" عن إشعال الشموع ودعوات للرب برفع جائحة كورونا التي قلبت موازين العالم حتى الاحتفالات بالمناسبات الدينية.

وكتبت في بداية عطلة عيد الفصح، بدأ مئات ملايين المسيحيين الكاثوليك والبروتستانت الذين يخضعون لحجر المراسم الدينية بشكل غير مسبوق، خصوصا في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان التي خلت من المصلين.

وأضافت أنه في القدس، وللمرة الأولى منذ أكثر من قرن، تم إغلاق كنيسة القيامة أمام الجمهور في نهاية أسبوع الفصح وتم الاكتفاء بقداس بسيط يوم الجمعة العظيمة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وتجاوزت عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليون و790 ألف إصابة، ونحو 110 ألف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 410 آلاف.