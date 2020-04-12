إيران تدرس احتمال أن يكون "كوفيد-19" سلاحا بيولوجيا

أعلن رئيس إدارة الصحة العامة في القوات المسلحة الإيرانية، العميد حسن أراغيزاده، في مقابلة مع وكالة "مهر"، أن إيران ستدرس احتمال ما إذا كان استخدم فيروس كورونا الجديد COVID-19 كسلاح من أسلحة الحرب البيولوجية.

وقال أراغيزاده "كل الدول تدرس الآن هذه القضية لتتبع احتمالية وجود حرب بيولوجية وراء هذا الوضع (انتشار فيروس كورونا)".

وأضاف أن العلماء الإيرانيين يجرون حاليًا أبحاثًا لمعرفة ما إذا كان انتشار فيروس كورونا الجديد يمكن أن يكون وسيلة للحرب البيولوجية. ومع ذلك، وفقا له، "للتوصل إلى استنتاجات بشأن هذه المسألة، "هناك حاجة إلى مزيد من الوقت والجهد".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.