دراسة: فيروس كورونا يهاجم جهاز المناعة على طريقة الإيدز

اكتشف علماء أن فيروس كورونا المستجد، يهاجم خلايا المناعة على طريقة الأيدز ويعمل على قتل الخلايا القوية.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج" الصينية، يهاجم الفيروس جهاز المناعة البشري ويسبب أضرارا مماثلة لتلك التي تم اكتشافها لدى مرضى فيروس نقص المناعة.

وقام فريق بحث بالحصول على خلية مصابة بالفيروس، وتحمل ثقبا في غشائها وحقن مواد كيميائية سامة داخل الخلية.

المواد الكيميائية قتلت الفيروس والخلية التي تم حقنها، ودمرت الاثنين تماما.

وفوجئ العلماء أن الخلية الليمفاوية التائية التي تلعب دورا هاما في جهاز المناعة، أصبحت فريسة لفيروس كورونا.

وأجرى الباحثون نفس التجربة على فيروس متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد "سارس" والذي يعد شكلا آخرا لفيروس كورونا، ووجدوا أن سارس ليس لديه القدرة على إصابة الخلايا الليمفاوية.