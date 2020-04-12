بركان كراكاتو يقذف الرماد إلى ارتفاع 14 كيلومترا في الهواء بإندونيسيا... صور

ووفقا لموقع "نيوز هوب Newshub " فالبركان كان قويا إذ وصل ارتفاع الحمم البركانية، التي قفذها إلى 14 كيلومترًا في الهواء.

وبحسب الموقع فإن ثوران البركان الشهير، الذي يقع بين جزر جاوة وسومطرة في مقاطعة لامبونج الإندونيسية، بدأ على الساعة 10:35 مساءً. بالتوقيت المحلي.

#EnDesarrollo | Erupciones submarinas en áreas cercanas al Krakatoa en la peligrosa isla de Java en Indonesia pic.twitter.com/zqq8aFo0Qh — Weather News:::+ (@MeteoWeather2) April 10, 2020

ونشر أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، تغريدة على موقع "تويتر" يقول فيها إن ثوارن البركان استمر لمدة ساعتين دون توقف"أنا أعيش في الضجيج ويمكنني سماع الضوضاء بوضوح كما يسمعها الجميع. هذا يبدو وكأنه كابوس".

Krakatau is erupting nonstop for 2 hours 😭 I live in bogor and I can hear the noises as clear as everybody else hear. This feels like a nightmare. I hope everyone live near the eruption will be safe 🙏🏻 aamiin pic.twitter.com/8hz3gr6Vuh — Mita Yasella (@yasellatuan) April 10, 2020

كما وصف موقع اكتشاف ثوران البركان "فولكانو ديسكفري" الحدث بأنه "ثوران بركاني كبير".

#URGENTE #AHORA



El #Krakatoa, también conocido como #Krakatau, reportan en #Indonesia una "gran erupción magmática" en este momento, y las imágenes satelitales muestran cenizas a varios kilómetros en el aire. pic.twitter.com/AcochzAe2J — Realidad internacional (@realidad_int) April 10, 2020

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة أو إصابات جراء الحادث.

يذكر أن قوى ثوران لبركان "كراكاتو" في العصر الحديث كان في عام 1883. وأحدثت الانفجارات الضخمة صوتًا سمع على بعد مئات الأميال، وشكلت تسونامي بلغ ارتفاعه 42 مترًا في بعض الأماكن، وخلق سحابة من الرماد بطول 80 كيلومترًا، وأسفر عن مقتل ما يقارب 36000 شخص.