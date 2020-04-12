الملك سلمان يؤكد في اتصال مع الرئيسين بوتين وترامب على ضرورة الالتزام باستقرار أسواق النفط

جرى اتصال هاتفي مشترك بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاستعراض أبرز ما تم التوصل إليه في اجتماع مجموعة "أوبك+".

وأعرب القادة عن ارتياحهم البالغ لما أثمرت عنه الجهود المبذولة لتحقيق استقرار أسواق البترول العالمية، والمحافظة عليه من قبل الدول المنتجة.

وتم التأكيد خلال الاتصال على ضرورة مواصلة الدول المنتجة القيام بمسؤولياتها والالتزام بها في سبيل استقرار الأسواق البترولية ولدعم الاقتصاد العالمي.

#عاجل

اتصال هاتفي مشترك بين #خادم_الحرمين_الشريفين ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس #روسيا الاتحادية، استُعرض خلاله أبرز ما تم التوصل إليه في ضوء اجتماع مجموعة (أوبك +).https://t.co/ZH1T4RjtDL#واس pic.twitter.com/Itd4gGdj5n — واس الأخبار الملكية (@spagov) April 12, 2020

أن البيان الختامي لدول "أوبك+" حول الجلسة الأخيرة، يوم 9 نيسان/أبريل، أفاد بأن روسيا والسعودية ملزمتان بإنتاج ما لا يزيد عن 8.5 مليون برميل من النفط يوميا في أيار/مايو، وحزيران/يونيو، وفقا للاتفاق الجديد.

وأشار البيان إلى أن كل ذلك تمت الموافقة عليه من قبل دول "أوبك" ودول خارج المنظمة المشاركة في إعلان التعاون ما عدا المكسيك، ولا يمكن تنفيذه إلا بموافقة المكسيك.