منظمة الصحة العالمية تأمل في استمرار التمويل الأمريكي وسط انتقادات ترامب

عبّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، اليوم الاثنين، عن أمله في استمرار تمويل الولايات المتحدة الأمريكية للمنظمة والتي تعد الممول الأكبر، وذلك في أعقاب حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إعادة النظر في التمويل بسبب ما اعتبره تحيزا للصين في أزمة وباء "كوفيد-19".

القاهرة - سبوتنيك. وعند سؤاله حول إمكانية خفض التمويل الأمريكي، قال أدهانوم في مؤتمر صحفي: "الولايات المتحدة أكبر مساهم في منظمة الصحة العالمية. تحدثت مع الرئيس ترامب قبل أسبوعين وعبّر عن دعم جهود المنظمة، وآمل أن يستمر تمويل واشنطن".

وسبق أن اتهم الرئيس ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو منظمة الصحة العالمية بالانحياز إلى الصين، بجانب إعطاء واشنطن توصية خاطئة في بداية أزمة تفشي وباء "كوفيد-19" حول استمرار فتح الأجواء مع الصين.

وصرح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الأربعاء الماضي، بأن بلادة تقيَم تمويلها لمنظمة الصحة العالمية، لأن واشنطن لم تجد النتيجة المتوقعة منها.

وقال بومبيو: "نحن نراجع في الوقت الحالي حجم التمويل لمنظمة الصحة العالمية ... يجب أن تعمل المنظمات ، ويجب أن تحقق النتائج التي نتوقعها منها ... في هذه الحالة لا نلاحظ أن منظمة الصحة العالمية حققت ما كان ينبغي عليها".

وأعلن الرئيس ترامب، الأسبوع الماضي، عزمه تعليق المساهمة الأمريكية في تمويل منظمة الصحة العالمية، وذلك بعد مهاجمته المنظمة في تغريدة واتهمها بالتحيز للصين.

وقال ترامب: "علينا مراجعة علاقتنا مع منظمة الصحة العالمية، لأنها أخطأت وكان يجدر بها أن تعلن الوباء مبكرا".

وفي وقت سابق، وجه ترامب انتقادات حادة لمنظمة الصحّة العالمية، متهما إياها بسوء إدارة أزمة وباء كورونا.