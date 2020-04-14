محكمة أوروبية تنفي تصريحات روحاني: لم نفرج عن أرصدة إيرانية

نفت محكمة أوروبية، تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني، عن الإفراج عن 1.6 مليار دولار من أصول طهران التي كانت مجمدة في لوكسمبورغ بسبب حكم قضائي كتعويض لضحايا الإرهاب.

وقالت المحكمة، في بيان لها، إنها نقضت حكما قضى بدفع 1.6 مليار دولار من أرصدة إيران لضحايا هجمات 11 سبتمبر/ أيلول، لكنها أوضحت أن الإفراج عن هذه الأصول يحتاج إلى قرار من المحكمة العليا في لوكسمبورغ، حسب وكالة "فرانس برس".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، قد قال إن "رجال القانون في إيران والمصرف المركزي ووزارة الخارجية سجلوا انتصارا في رفع تجميد أرصدتنا في لوكسمبورغ".

من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، إنه من المقرر أن يتم صرف هذه المبالغ على شراء الدواء والغذاء والسلع الأساسية.

وتعود قضية أصول إيران المجمدة في لوكسمبورغ إلى دعوى قضائية رفعت ضد إيران عام 2012 عندما وجدت محكمة في نيويورك، أن هناك أدلة تثبت تورط إيران بتقديم "الدعم المادي والموارد لتنظيم أعمال إرهابية" نفذتها جماعات متطرفة، منها تنظيم "القاعدة" الذي شن هجمات 11 سبتمبر/ أيلول في نيويورك وواشنطن.

وحكمت المحكمة حينها للمدعين، وهم أسر الضحايا، مواطنون أمريكيون، بتعويضات تجاوزت 7 مليارات دولار، منها نحو 1.6 مليار دولار من الأموال الإيرانية في لوكسمبورغ، التي تم تجميدها كجزء من العقوبات الدولية على برنامج طهران النووي المثير للجدل.