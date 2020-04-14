تكريم غير مسبوق للأطباء في دولة أفريقية

قال الرئيس الأوغندي يوري موسفني، إن أطباء بلاده يقومون بعمل احترافي لحماية البلاد من فيروس كورونا، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وكتب موسفني، على "تويتر" اليوم الثلاثاء: "أطقمنا الصحية تقوم بعمل احترافي، أقدم لهم التحية مجددا"، مضيفا: "استطاع أطباؤنا التعامل مع ظهور المرض والحفاظ على أنفسهم وعلاج أول حالات ظهرت في البلاد".

وتشير الإحصائيات العالمية إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذين تم تسجيلهم في أوغندا وصل إلى 54 شخصا، تعافى منهم 8 أشخاص.

وأطلقت أوغندا، قبل أيام، برنامج دعم شامل لمواطنيها المتضررين من إجراءات الحظر، التي تفرضها البلاد، لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".

To our doctors and health workers, once again, I salute you for the professionalism. You have been able to heal these initial corona-virus cases and stay free of the virus at the same time. Thank you. pic.twitter.com/F4Y77q2X5H — Yoweri K Museveni (@KagutaMuseveni) April 14, 2020

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) مليون و940 ألف مصاب، بينهم أكثر من 120ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 450 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 82 ألف إصابة.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما تجاوز عدد المصابين فيها 587 ألف مصاب وأكثر من 23 ألف حالة وفاة.