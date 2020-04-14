مستشار في البيت الأبيض: إدارة ترامب ترغب بإعادة فتح الاقتصاد ولكن بشرط

أعلن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، لاري كودلو، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من المنتظر أن يصدر "إعلانات مهمة جدا خلال هذين اليومين بشأن إعادة فتح الاقتصاد".

وقال كودلو إنه يعتقد أن الولايات المتحدة جاهزة للعودة إلى العمل، مشيرا إلى أن إدارة ترامب تريد إعادة الناس إلى العمل، لكنها يجب أن تكون عودة آمنة، حسب وكالة "رويترز".

وأضاف "يعتقد أنه ستكون هناك أرقام رائعة بشأن الاقتصاد الأمريكي في نهاية العام"، حيث أن ترامب يتواصل مع الصين والعلاقة مع الرئيس الصيني شي ما زالت إيجابية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إدارته اقتربت بشدة من الانتهاء من خطة لإعادة فتح البلاد، ونأمل أن يتم ذلك قبل الموعد المقرر.

هذا وفي وقت سابق، أظهرت بيانات نشرتها جامعة "جونز هوبكنز" التي تعتبر أحد المراجع في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، أن عدد الوفيات بـ"كوفيد-19"، في الولايات المتحدة تجاوز عتبة الـ23 ألف حالة.

انتشر الفيروس حتى الآن في 213 دولة، حيث تخطت الإصابات حاجز الـمليون و918 ألف حالة والوفيات 119 ألف شخص، وتم شفاء ما يقارب 422 ألف حالة.

رغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3341 وفاة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.