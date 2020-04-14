تركيا تعلن استعدادها لشراء أنظمة دفاع جوي من أمريكا ولكن بشرط

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، أن تركيا مستعدة لشراء أنظمة دفاع صاروخي أمريكية بشروط معينة، ولكن موقف أنقرة من أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس -400" لم يتغير.