"ناسا" تطور أبحاثا باستخدام الخضراوات للوصول إلى تغذية مستدامة في الفضاء

أجرى رواد فضاء في محطة فضائية أبحاثا على خضراوات في سياق عمل برنامج البحوث البشرية في وكالة "ناسا" بهدف دراسة التغذية المستدامة للبعثات المستقبلية الطويلة الأمد.

ونقلت صفحة "جونسون سبيس سينتر" على تويتر:

"أجروا في حديقتهم الخاصة تجربة الخضروات. يستخدم برنامج البحوث البشرية في وكالة ناسا الخضار لدراسة التغذية المستدامة للبعثات المستقبلية الطويلة الأمد".

It’s #NationalGardeningDay! 🌺🌱🌷 Astronauts on the @space_station work on their own garden: the Veggie experiment. NASA’s Human Research Program uses Veggie to study sustainable nutrition for future long-duration missions. https://t.co/VzNwhsYGz2 pic.twitter.com/NJrt3rKYVk — Johnson Space Center (@NASA_Johnson) April 14, 2020

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وتواصل وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أبحاثها في مجال الفضاء من أجل إيجاد واكتشاف ما يمكن للإنسان أن يحصل عليه في الفضاء الخارجي.