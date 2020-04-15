دول العالم الأكثر أمانا صحيا واقتصاديا خلال أزمة كورونا

نشر مركز دراسات بريطاني قائمة رتب فيها أكثر 100 دولة في العالم أمانا فيما يتعلق بمواجهتها لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

أشار مركز "ديب نولديج غروب" البريطاني للدراسات إلى أن تلك القائمة تتعلق بفعالية الإجراءات الحكومية الرسمية في احتواء خطر فيروس كورونا.

ويؤكد التقرير أن "الأمن" هنا يتعلق بالأمن الصحي والأمن الاقتصادي، وهو ما يعني اتخاذ إجراءات حكومية لمواجهة المخاطر الصحية والاقتصادية المرتبطة بفيروس كورونا.

وفي تلك القائمة احتلت إسرائيل المركز الأول لأكثر الدول أمنا فيما يتعلق بفيروس كورونا وتليها ألمانيا.

واعتمد المركز البريطاني، الذي يقع مقره في لندن، على عدة معايير قبل وضعه القائمة، بدءا من تاريخ البدء بإجراءات تقييد التجول، وعدد الخروقات لتلك الإجراءات، وحجم إجراءات تقييد السفر، وعدد الاختبارات والفحوصات التي تجريها، ومستوى استعداد المستشفيات والمراكز الصحية، خلال أزمة كورونا.

وظهرت الولايات المتحدة في ترتيب متأخر في القائمة، المركز الـ70 تقريبا، كما ظهرت إيطاليا وإسبانيا في ذيل الترتيب.

أما الإمارات فتصدرت الدول العربية باحتلالها المركز الـ18 عالميا، وتلتها الكويت بالمركز الـ24، ثم قطر بالمركز الـ27.

ونقلت إذاعة "دويتشه فيله" عن الخبيرة الألمانية المتخصصة في الذكاء الصناعي وتحليل البيانات، أناستازيا لاوترباخ، تأتي صدارة إسرائيل من حقيقة أنها تعيش في حالة طوارئ دائمة ومن خبرتها في إغلاق الحدود.

وجاءت قائمة الدول الأكثر أمانا صحيا واقتصاديا على النحو التالي:

1- إسرائيل

2- ألمانيا

3- كوريا الجنوبية

4- أستراليا

5- الصين

6- نيوزلندة

7- تايوان

8- سنغافورة

9- اليابان

10- هونغ كونغ

قائمة الدول العربية والشرق الأوسط الأكثر أمنا صحيا واقتصاديا:

18- الإمارات

24- الكويت

27- قطر

36- تركيا

37- سلطنة عمان