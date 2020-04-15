ترامب: تجاوزنا ذروة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا 

واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين اليوم الخميس إن "المعركة مستمرة لكن الدلائل تشير إلى أننا تجاوزنا على مستوى البلاد ذروة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا".

President Trump says some states will be opening up their economies “much sooner than others.”



“We think some of the states can actually open up before the deadline of May 1.” https://t.co/dHmxROrgxz pic.twitter.com/MrgD32nNyU — ABC News Live (@ABCNewsLive) April 15, 2020

وسجلت وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة أرقاما قياسية لليوم الثاني على التوالي، حيث ارتفع بما لا يقل عن 2371 اليوم الأربعاء ليصل إلى أكثر من 30 ألفا و 800 وفاة، وفقا لإحصاءات رويترز.

وكانت الولايات المتحدة سجلت أول حالة وفاة نتيجة للفيروس التاجي في 29 فبراير. واستغرق الأمر 38 يومًا للوصول إلى 10 آلاف حالة وفاة وتسعة أيام أخرى فقط للانتقال من 10 آلاف حالة إلى 30 وفاة.

وتجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة 635 ألف حالة في الولايات المتحدة ومليوني حالة على مستوى العالم.