ترامب يصف رئيسة مجلس النواب الأمريكي بالـ"مجنونة"

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، بالـ"مجنونة"، وذلك بسبب دعوتها قبل نحو شهرين لزيارة "المدينة الصينية" في سان فرانسيسكو.

ونشر ترامب تغريدة قال فيها "نانسي بيلوسي المجنونة حذفت هذا المقطع من حسابها على تويتر. أرادت أن يحتشد الجميع في المدينة الصينية بعد أن أغلقت الحدود مع الصين".

وأضاف ترامب "هي تتحمل، بناء على تصريحاتها، المسؤولية عن وفاة كثيرين. إنها سياسية غير مؤهلة من الدرجة الثالثة".

Crazy Nancy Pelosi deleted this from her Twitter account. She wanted everyone to pack into Chinatown long after I closed the BORDER TO CHINA. Based on her statement, she is responsible for many deaths. She’s an incompetent, third-rate politician! pic.twitter.com/uWNI7DCG3o — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 16, 2020

​وكانت بيلوسي قد أوضحت، في وقت سابق، أن تصريحاتها حول المدينة الصينية جاءت قبل يوم من إعلان إغلاق المدينة الصينية في سان فرانسيسكو، في أول إجراء من نوعه داخل الولايات المتحدة، لمكافحة انتشار فيروس كورونا.