في ذروة انتشار كورونا إيران تقيم عرضا عسكريا مغايرا للعادة

نظمت إيران، اليوم الجمعة، استعراضا بمناسبة يوم الوطني للجيش الإيراني عرضت خلاله عربات التعقيم والمستشفيات المتنقلة ومعدات طبية أخرى، مشيرة إلى دور الجيش المهم في مكافحة فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وذكرت وكالة "رويترز" أن العرض العسكري للجيش الوطني الإيراني جاء مغايرا للسنوات الماضية وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد حيث أقيم عرض صغير في مركز تدريب أمام مجموعة من القادة يضعون الكمامات على وجوههم.

Iran Army held health service parade on National Army Day with nationwide “Service Parades” with the slogan “Homeland Defenders, Health Helpers". pic.twitter.com/xEriF9jmX6 — Hami Hamedi (@HamediHami) April 17, 2020

وبحسب الوكالة كان المشهد بعيدا كل البعد عن المسيرات المعتادة في مناسبة اليوم الوطني للجيش، التي يظهر فيها عادة الجنود المشاة يسيرون بالخطوة المنتظمة، بالإضافة إلى عرض الصواريخ والغواصات والعربات المدرعة والطائرات المقاتلة.

وألقى الرئيس الإيراني، حسن روحاني، كلمة خلال هذه المناسبة قال فيها: "بسبب البروتوكولات الصحية والاجتماعية، من غير الممكن تنظيم مواكب الجنود فالعدو الآن خفي، والأطباء والممرضون هم من يقفون في الخطوط الأمامية لساحة المعركة".

كما وجه قائد الجيش الجنرال، عبد الله موسوي، الشكر لأكثر من 11 ألف من العاملين الطبيين العسكريين الذين يحاربون فيروس كورونا المستجد.

وأكدت إيران، على لسان وزير الصحة، أنها اقتربت من عتبة السيطرة على مرض "كوفيد 19" الذي يتسبب به فيروس كورونا المستجد.

قال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، سعيد نمكي، إن الأسلوب المعتمد في بلاده لإدارة أزمة المرض هو أسلوب علمي ومنطقي وخاص بإيران.

كما أكد الوزير الاقتراب من عتبة السيطرة على المرض في معظم محافظات البلاد، وذلك بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.