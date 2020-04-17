بومبيو: الدول ستعيد التفكير في استخدام تقنية هواوي الصينية بعد كورونا

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إن دور الصين في جائحة فيروس كورونا العالمية من المرجح أن يجبر الدول على إعادة التفكير في بنيتها التحتية للاتصالات، بما في ذلك اعتماد شبكات هواوي 5G الصينية.