بريطانيا لمواطنيها: لا تحجزوا عطلاتكم الصيفية فالوضع لم يتغير بعد

أكدت الحكومة البريطانية أنه يجب الالتزام بالتعليمات الحكومية فيما يتعلق بإجراءات الحظر والحجر في البلاد معتبرة أنه لا تغيير في التعليمات ومن المبكر حجز أي مواعيد للسفر أو العطل الصيفية.

اعتبر المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، أنه يجب على الناس أن لا يحجزوا العطلات الصيفية الآن، بينما لا تزال المملكة المتحدة تحت إجراءات مواجهة الفيروس التاجي.

وبحسب موقع "آي تي في"، تأتي نصيحة المتحدث باسم رئيس الوزراء بعد تعليقات وزير النقل جرانت شابس الذي يقول إنه لا يعتزم حجز عطلة صيفية بعد بسبب الوباء.

وردا على سؤال حول تعليقات شاب، قال المتحدث باسم بوريس جونسون إن الحكومة "غير قادرة على القول بشكل مؤكد" متى سيتم تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي.

وأضاف: "فيما يتعلق بالسفر داخل المملكة المتحدة لقضاء العطلات، فهذا ليس بالشيء الذي تسمح به المبادئ التوجيهية الحالية للتباعد الاجتماعي."

وقال إنه تم إحراز "تقدم" في مكافحة الفيروس التاجي، ولكن لم يتم تحديد إطار زمني لتخفيف القيود حتى الآن.

وقال المتحدث "فيما يتعلق بالسفر إلى الخارج" ، "ما زالت نصيحة وزارة الخارجية تتمثل في ضرورة السفر للخارج للسفر الضروري فقط".

وأضاف: "اعتبارًا من اليوم، حقيقة أن المبادئ التوجيهية ونصيحة وزارة الخارجية الرسمية لا تسمح للأشخاص بقضاء العطلات الصيفية".