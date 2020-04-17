البيت الأبيض يدافع عن خرق إيفانكا ترامب للحجر الصحي

دافع البيت الأبيض عن قيام إيفانكا ترامب برحلة خاصة مع أسرتها إلى ولاية نيوجيرسي الأمريكية، الأسبوع الماضي، من أجل الاحتفال بعيد الفصح اليهودي مع أسرتها، وذلك بعد تعرضها لهجوم واتهامات بخرق الحجر الصحي المفروض لتجنب انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وتنصح الإرشادات الفيدرالية الأمريكيين بالبقاء في منازلهم، كما تخضع العاصمة الأمريكية واشنطن ونيو جيرسي لأوامر الجلوس في المنزل.

وقال بيان صادر عن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أرسلته لوسائل الإعلام الأمريكية، إن إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر وأطفالهما الثلاثة ذهبوا إلى "منشأة مغلقة تعتبر منزل عائلة"، وأضاف أن رحلتهم لم تكن تجارية، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وتابع البيت الأبيض أن سفر إيفانكا ترامب لم يكن مختلفا عن سفرها المعتاد من وإلى العمل، كما أن الموقع الذي أقيم فيه الاحتفال (نادي ترامب الوطني للغولف في بيدمينستر) كان أقل ازدحاما بالمقارنة مع المنطقة المحيطة بالقرب من منزلها في واشنطن.

ووفقا للإرشادات الفيدرالية الحالية الخاصة بالوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، فإنه يجب على الأشخاص "تجنب السفر التقديري ورحلات التسوق والزيارات الاجتماعية".

وتخضع العاصمة الأمريكية واشنطن لأوامر البقاء في المنزل منذ 1 نيسان/ أبريل الجاري، إذ طُلب من السكان مغادرة المنزل للسفر "الضروري" فقط.

وقدمت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أمس الخميس، أرقاما عن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا خلال الـ24 الساعة الماضية والتي بلغت 2569 وفاة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في الولايات المتحدة إلى 28326 وفاة.

وتحتل الولايات المتحدة أيضا المرتبة الأولى عالميا في عدد المصابين بالوباء والذين تخطى عددهم 637 ألف مصاب، علما بأن حوالى 3,2 مليون شخص تقريبا في هذا البلد خضعوا حتى اليوم لفحص مخبري للتثبت مما إذا كانوا مصابين بالفيروس أم لا.