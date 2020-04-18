غموض يلف مصير مباريات كرة السلة في الولايات المتحدة بسبب كورونا

أعلنت الجمعية العامة لاتحاد الأندية في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، يوم أمس السبت، عن جهلها التام بشأن موعد وقرارعودة استئناف مباريات كرة السلة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت صحيفة " نيويورك بوست" الأمريكية تصريحات مفوض دوري كرة السلة الأمريكي، آدام سيلفر، الذي قال إن المسابقة ليست قريبة من اتخاذ أي قرار بشأن استئناف المباريات ولم تحدد أي موعد للعودة.

وأضاف سيلفر قائلا: "استنادا إلى التقارير التي نحصل عليها من المسؤولين والسلطات الصحية لسنا في وضع يسمح باتخاذ قرارات وليس من الواضح متى سنتخذ قرارات".

وتابع قائلا: "اعتقد أننا نتطلع لانخفاض عدد المصابين بالعدوى وإلى إمكانية إجراء فحوص كورونا على نطاق واسع وأن نهتدي إلى لقاح محتمل أو إلى مضاد للفيروس".

وأضاف سيلفر: "اذا كانت هناك فرصة لاستئناف اللعب حتى في ظروف مختلفة عن المعتادة تاريخيا يجب أن نتعامل مع الأمر".

وأكد سيلفر أن الدوري يدرس احتمالية عزل الفرق وخوض مباريات في ملاعب خالية من الجماهير.