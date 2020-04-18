روحاني يوجه طلبا عاجلا إلى وزارة الصحة الإيرانية بشأن بدء الأعمال الصناعية

أمر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم السبت، وزارة الصحة، بتحديد شروط بدء الأعمال الصناعية متوسطة المخاطر، في إطار تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس "كورونا".

وقال روحاني، خلال اجتماع المقر الوطني لمكافحة فيروس "كورونا"، إنه "يجب على وزارة الصحة تحديد شروط بدء الأعمال الصناعية ذات المخاطر المتوسطة بشكل مفصل أكثر"، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وأضاف "من الضروري الاستمرار في عملية إقناع الناس بمراعاة البروتوكولات الصحية المقررة، وخاصة البقاء في المنزل وعدم التنقل غير الضروري وذلك من خلال الراديو والتلفزيون ووسائل الإعلام".

وكان المساعد التنسيقي للجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سيارى، أعلن أمس الجمعة، عن وفاة 3 جنود، وإصابة 160 عنصرًا بفيروس "كورونا" المستجد.

كما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 89 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 4958 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، إنه تم تسجيل 1499 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليصل عدد المصابين إلى 79494 حالة، مشيرا إلى أن 3563 شخصا من المصابين بفيروس "كورونا" مازالوا في حالة حرجة.