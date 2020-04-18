حرمهم كورونا من السياحة... فدخلوا بتحدي "السفر في الحجر المنزلي" والتقطوا الصور

دخل عدد من الأشخاص من عشاق السياحة والسفر بتحدي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتمثل بقيام كل شخص بتقليد صورة من صوره في إحدى الرحلات التي قام بها ونشرها على صفحته.

ولتمضية أوقات الحجر المنزلي بطرق ممتعة، أطلقت الليتوانية غابرييل ستاريت تحدي "السفر في الحجر الصحي" عبر الإنترنت، وشاركها عدد من المتابعين والأصدقاء فكرتها.

صديقها ليوداس، الذي يعمل مع وكالة "أسوشيتد برس" منذ أكثر من 22 عاما ، أخذ الفكرة وقام بنشرها، في وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، وسرعان ما انتشر التحدي بشكل كبير.

تكمن الفكرة في التقاط صورة من أفضل أوقات عطلتك أو رحلاتك السابقة، ومحاولة إعادة إنشائها في المنزل. بالطبع ، يجب أن تحاول أن تجعل الأمر مضحكًا قدر الإمكان.

1. إحدى صور التحدي الأصلية لغابرييل، تم أخذها في بورا بورا. وأخذت صورة تشبهها في غرفة معيشتها.



صديقها ليوداس كان جاهزا للتحدي! على اليسار في الصورة، يوجد في منطقة كوينزلاند، أستراليا، مع دب كوالا. وعلى اليمين، تصور في منزله مع قطته مين كون.



والتقت هذه المرأة ثعبانا وحملته في هونغ كونغ. وفي المنزل التقطت خرطوم مكنسة كهربائية.



أمام الشلال، لا مشكلة! أحد الأصدقاء وقف أمام مقبض المياه في الحمام.



لا يمكن مقارنة جزر المالديف بالفناء الخلفي للمنزل في دبلن.

وتأتي مثل هذه الأفكار في التحدي هذه الأيام بسبب الحجر المنزلي والصحي الذي فرضته إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا في العالم.