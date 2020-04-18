شاهد هبوط اضطراري عنيف للمقاتلة "إف-16"... فيديو

أظهر مقطع فيديو متداول عبر شبكة الانترنت هبوطا اضطراريا لمقاتلة من طراز "إف-16" على مدرج غمرته مياه الأمطار.

واقتربت المقاتلة من مدرج امطار بسرعة رأسية مرتفعة، الأمر الذي أدى إلى اصطدامه عجلاتها بشكل عنيف وارتدادها عن الأرض.

ومن ثم ارتطام الجزء الخلفي من المقاتلة بالأرض الأمر الذي أدى إلى ظهور شرارات حرارية، وطيران جزء من المقاتلة أيضا.

ولم يتم ذكر لأي جهة تابعة المقاتلة، ولكن من قام بالتصوير يتكلم اللغة الألمانية، ويمكن أن الحادثة وقعت في إحدى المطارات الألمانية.