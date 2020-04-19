مقتل 47 شخصا في هجوم مسلح شمال غربي نيجيريا

قتل 47 شخصا، اليوم الأحد، في هجوم نفذه مسلحون في مدينة كاتسينا شمال غربي نيجيريا.

وقال مدير شرطة "كاتسينا"، غامبو عيسى، في تصريح صحفي: "مجهولون نفذوا هجمات انتقامية في مناطق دوتسينما، ودانموسى، وسافانا، أسفرت عن مقتل 47 وإصابة عدد كبير بجروح"، وفق وكالة "الأناضول".

وأضاف: "الشرطة أطلقت عملية برية وجوية واسعة في المنطقة بهدف القبض على المهاجمين".

وتشهد نيجيريا صراعات عنيفة بين العرقية الفلانية التي تعمل بتربية الحيوانات، وبعض القبائل الأخرى المشتغلة بالزراعة، من جهتها تستغل العصابات المسلحة تلك الصراعات، وتقوم هي الأخرى بشن هجمات لصالحها.

ومنذ العام الماضي قتل المئات في شمال غرب نيجيريا في هجمات تنسبها الحكومة لعصابات تقوم بعمليات سطو وخطف.