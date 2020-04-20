أطباء أمريكيون يغلقون الطرقات بوجه منتهكي الحجر الصحي...فيديو وصور

شهد عدد من الولايات الأمريكية، يومي السبت والأحد، مظاهرات طالبت بإلغاء فترة الحجر الصحي وعودة الحياة اليومية في الوقت الذي لا تزال فيه البلاد تسجل معدلات مرتفعة في الإصابة بفيروس كورونا.

وتم تنظيم المظاهرات التي شارك فيها مئات الأمريكيين في كنتاكي وماريلاند وميشيغام وأوهايو وتكساس وويسكونسن.

وارتدى المتظاهرون قبعات حمراء حملت شعار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، مطالبين بعودة الحياة.

#nurses stand in the street in counter protest to hundreds of people who gathered to demand the stay-at-home order be lifted in Colorado, USA.#usaCoronavirus#Shame pic.twitter.com/uFAkZ7x5Y0 — Sarath (@_iSarath) April 20, 2020

اشتبك العاملون في مجال الرعاية الصحية مع المتظاهرين المناهضين للإغلاق في كولورادو يوم الأحد، معطلين حركة سيارات المتظاهرين الذين توافدوا إلى مبنى الكابيتول في الولاية بمئاتهم لحث حاكم الولاية جاريد بوليس على رفع أوامر الإقامة في المنزل التي تسبب فيها COVID-19.

وشهدت دنفر أكبر مظاهرات ضد الحجر الصحي، حيث تجاهل المئات من المتظاهرين إرشادات التباعد الاجتماعي للتجمع معا في حديقة كابيتول الولاية ، ملوحين بأعلام مزينة بشعارات مثل "صحتك" لا تحل محل حق "،" الحرية على الخوف "، و" أفضل أن أخاطر بالفيروس التاجي بدلا من الاشتراكية ".

USA (📺) If you attended this protest, ... you could be dead within 3-to-30 days. pic.twitter.com/vq9MmQBtYH — COVID-19 Coronavirus (@COVID19Coronav1) April 19, 2020

وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية تسجيل الولايات المتحدة 1997 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، مشيرة إلى أن عدد الوفيات الإجمالي في الولايات المتحدة، ارتفع إلى 40661.

وأكدت الجامعة أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ 759086 منذ بدء الوباء.