تم تغريمه لخرقه قواعد الحجر الصحي واحتسائه البيرة رغم أنه عمدة... صورة

عوقب عمدة في جنوب غرب مدينة فيكتوريا لخرقه قيود الفيروس التاجي بعد أن تم تصويره، وهو يشرب بيرة مع رجلين في شارع عام.

التقطت الكاميرات عمدة "وارنامبول"، توني هربرت، الأسبوع الماضي، وهو يقف في الشارع الرئيسي لوارنامبول ليلًا، حيث تم تداول الصورة على وسائل التواصل الاجتماعي، حسب ما نشره موقع "ABC".

وأثارت الصورة جدلا كبيرا، ما دعا الشرطة لفتح قضية وتم تغريم هربرت 1,652 دولار لخرقه توجيهات المسؤول الصحي الذي يمنع التجمعات لأكثر من شخصين والقيام بأي أنشطة غير ضرورية.

@DanielAndrewsMP Tony Herbert should resign, shame shame on YOU MR MAYOR !!!!!!!! Warrnambool mayor spotted having a beer in the street cops $1652 finehttps://t.co/4Ec5fBYkTY — Petra (@PetraLovesBern) April 16, 2020

في بيان مكتوب، اعتذر هربرت عن الحادث، الذي وقع في غضون ساعات من تسجيله فيديو لحسابات وسائل الإعلام الاجتماعية للمجلس يحث به الناس على البقاء في المنزل.

وقال في دفاعه عن نفسه: "إن عملي كعمدة يستوجب التعامل مع أصحاب الأعمال وهذا ضمن حدود القانون".

ونوه: "لكنني أدرك أنني انتهكت عن غير قصد القوانين الجديدة للحفاظ على سلامة المجتمع".

أنا آسف حقا لأفعالي.

وقال بيان الصادر، في وقت سابق من هذا الأسبوع: "دافع هربرت عن أفعاله، واصفًا اللقاء مع اثنين من أصحاب الأعمال على أنه حدث عرضي يتحقق من الأعمال في منطقة تناول الطعام".

وقال هربرت إنه لن يستقيل، وأعرب عن تقديره لرسائل الدعم من زملائه أعضاء المجالس، والمجتمع وأصحاب الأعمال في هذا الوقت، والتي قال إنها عززت إصراره على "القيام بعمل أفضل".