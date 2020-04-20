إيران: أمريكا حولت أزمة "كورونا" إلى حرب نفسية ولن يجبرنا أحد على التفاوض

أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الاثنين، أن طهران لن تكون مضطرة للدخول في مفاوضات مع واشنطن، في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية وسط تفشي فيروس "كورونا".

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، في مؤتمر صحفي، إن المسئولين الأمريكيين حولوا أزمة "كورونا" إلى حرب نفسية ضد إيران، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأضاف ربيعي: "لن يكون هناك أي حديث عن مفاوضات مع المسؤولين الأمريكيين، وقد قلنا ذلك سابقا، عند رفع العقوبات بشكل كامل يستطيعون العودة إلى طاولة المفاوضات".

وتابع المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: "لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوء فهم للتطورات في المنطقة، والتصريحات ضدنا تأتي في سياق التغطية على الفشل الدبلوماسي للحكومة الأمريكية".

وقال: "لن يكون لدينا أي محادثات مع هذه السياسات الأمريكية ولا فرق لدينا من يحكم البيت الأبيض".

وواصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأحد، اتهاماته لإيران بعدم الشفافية فيما يتعلق بالأعداد الحقيقية لإصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد، مؤكددا استعداد بلاده لتقديم معونات لإيران، لمساعدتها على التعامل مع جائحة فيروس كورونا إذا طلبت طهران ذلك".