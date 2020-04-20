بوتين يتحدث عن مساعدة روسيا لأمريكا وإيطاليا في محاربة "كورونا"

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن عقد اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية يسمح بشراء وتوريد أجهزة استشعار خاصة تستخدم في انتاج أجهزة التهوية والتنفس الاصطناعي، مبينا أنه سيتم تطوير التعاون في هذا المجال.

تصريحات الرئيس الروسي جائت خلال لقائه اليوم الاثنين، مع عدد من الخبراء في مجال مكافحة الأوبئة وعلماء الفيروسات والمختصيين بالأمراض المعدية ومراكز البحوث، وتم عرضه على قناة "روسيا 24" التلفزيونية.

وأشار بوتين إلى أنه "في اليوم التالي لهبوط طائرات النقل العسكرية بمعدات طبية ومعدات الحماية في نيويورك، أبرمنا اتفاقية مع الشركاء الأمريكيين لتوريد أجهزة استشعار تدفق الهواء، وهي ضرورية لتصنيع أجهزة التنفس الاصطناعي هنا في روسيا".

مؤكدا في الوقت ذاته أن هذا التعاون سيستمر في التطور.

وحول المساعدات الروسية المقدمة لإيطاليا في محاربة تفشي "كورونا"، وصفها بوتين بأنها "ليست من جهة واحدة"، قائلا "روسيا تشتري من إيطاليا أجهزة الضغط الخاصة والتنفس الاصطناعي".

مضيفا "هناك يوجد تعاون كبير مع الجانب الإيطالي، فلم نشتر المعقمات والمطهرات، ونحن نشتري أجهزة استشعار الضغط من إيطاليا، والتي بدونها من المستحيل إنتاج أجهزة تهوية ميكانيكية في روسيا، وهذا التعاون ينمو".

هذا وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق عن إرسال سرب طائرات نقل عسكرية، مجهزة بمعدات ومتخصصين في مجال الفيروسات إلى إيطاليا، بهدف تقديم المساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد – 19".

كما وصلت طائرة روسية في وقت سابق، تحمل معدات طبية للولايات المتحدة هبطت الى مطار "جي إف كاي" في نيويورك.