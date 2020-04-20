فيديو... مدونة أمريكية تكشف طريقة التقاط صور السيلفي المثالية

فوفقا للفتاة، فإن الكاميرا الأمامية للهاتف تشوه إلى حد كبير شكل الوجه، وبالتالي، للحصول على صورة جيدة، يجب إبعاد اليد التي نمسك فيها الهاتف بعيدًا عن الوجه، ثم تكبير الصورة لاستخدام تقنية الزوم والتقاط صورة.

وأشارت إليانور إلى أن هذه الطريقة لا يمكن تطبيقها باستخدام الكاميرا الأمامية للهواتف الذكية، لأنها لا تسمح بتكبير الصورة إلا أن تطبيق انستغرام أو غيره من البرامج الأخرى تدعم هذه الخاصية.

يذكر أن إليانور بارنز مدونة شهيرة متخصصة في فن المكياج حققت فيديوهاتها أكثر من 900 ألف مشاهدة على تطبيق "تيك توك" و 450 ألف مشاهدة على Instagram.

وشكر العديد من مستخدمي تطبيق "تيك توك" إليانور على هذه النصائح القيمة ومنهم المدون الشهير جيمس تشارلز الذي نشر على حسابه في "تويتر" صورتين سيلفي تم التقاطها بطرق مختلفة، وكتب معلقا: "لن أقوم بعد اليوم بالتقاط السيلفي بالطريقة القديمة كما كنت أفعل من قبل".