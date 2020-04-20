نتنياهو وغانتس يوقعان اتفاقا لتشكيل حكومة وحدة

وقّع رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، زعيم حزب "الليكود"، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، اليوم الإثنين، على اتفاق تشكيل حكومة وحدة وطنية يتناوبان على رئاستها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بين نتنياهو وغانتس بحضور ممثلين عن الحزبين، في مقر رئاسة الوزراء بالقدس الغربية، وذلك بعد سلسلة مباحثات مضنية خاضها ممثلو الحزبين بعد شهر ونصف الشهر من الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة مطلع مارس/ آذار الماضي، وقد أنهيا بذلك أزمة حكم استمرت نحو 480 يوما خاضت فيها إسرائيل ثلاث معارك أنتخابية دون حسم.

ونقلت هيئة البث الرسمية بأنه "وبموجب الاتفاق، حصل تحالف نتنياهو على رئاسة الكنيست، ورئاسة لجان المالية والاقتصاد وأزمة مواجهة كورونا، ووزارات المواصلات والأمن الداخلي والمالية".

وأضافت الهيئة بأن "الحكومة الإسرائيليّة ستكون لثلاثة أعوام، يرأس نصفها الأول نتنياهو ونصفها الثاني غانتس وتتشكّل من ثلاثين وزيرا:

غابي أشكنازي وزيرا للخارجية، بيني غانتس وزيرا للأمن، في حين تكون وزارة القضاء لوزير من حزب (أزرق أبيض)، على أن يتمتع حزب (الليكود) بحقّ نقض كل قرار يتعلّق بوزارة القضاء.

وسيحصل غانتس، خلال ولاية نتنياهو، على لقب "رئيس الحكومة البديل" ولا يحقّ لنتنياهو عزله من منصبه، على أن يتبادلا الألقاب بعد التناوب.