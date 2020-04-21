ألمانيا... هاكرز يسرقون أموالا مخصصة لمكافحة "كورونا" من الحكومة

كشفت صحيفة ألمانية في تقريرها الخاص عن عملية سرقة لعشرات الملايين من اليورو المخصصة للمساعدات المالية الألمانية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، عبر شبكة لصوص وهاكرز استخدموا الإنترنت خلال مهمتهم.

وأصدرت صحيفة "Handelsblatt" الألمانية تقريرا يوثق تفاصيل عن عملية السرقة التي أسفرت عن اختفاء الأموال المخصصة من الدولة لمكافحة فيروس كورونا.

ووفقا للتقرير، استخدم المجرمون الإلكترونيون مخططا احتياليا، إذ أنشأوا أولاً نسخة من الموقع الإلكتروني الرسمي الذي تستخدمه مقاطعة شمال الراين - وستفاليا (NRW) لتوزيع مساعدات فيروس كورونا على الشركات والعاملين، ثم أطلقوا حملة بريد إلكتروني لجذب المستخدمين إلى الموقع الوهمي وسرقة بيانات اعتمادهم، وفي النهاية طلب المحتالون ​مساعدة مالية​.

واستمر المخطط لمدة ثلاثة أسابيع حتى 9 نيسان/أبريل، وحدث عندما علقت الحكومة المحلية المدفوعات مؤقتًا على موقعها عن ​الإنترنت​، وفي غضون ذلك، تلقت الشرطة 576 تقريرًا رسميًا عن الاحتيال، مع دفعات تتراوح من 9000 يورو إلى 25000 يورو، وهذا يعنى أن الحكومة ربما خسرت ما بين 31 إلى 100 مليون يورو (نحو 34 إلى 109 ملايين دولار).