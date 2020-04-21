تقرير دولي يكشف عن رقم خيالي للمهددين بالمجاعة في العالم

أعلنت منظمة دولية غير حكومية في تقرير لها، يوم أمس الاثنين، أن ملايين الأشخاص في غرب القارة الأفريقية معرضون لخطر المجاعة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت منظمة "أوكسفام" في تقريرها أن نحو 50 مليون مواطن موجودين في غرب أفريقيا تحديدا معرضون للمجاعة بسبب فيروس كورونا الذي فاقم بدوره مشاكل الجفاف وانعدام الأمن والأمان في المنطقة.

واعتبر التقرير الدولي أن عدد الأشخاص الذين يعانون من أزمة غذائية في تلك المنطقة قابل للازدياد بنسبة 200% خلال مدة ثلاثة أشهر.

ولفت التقرير إلى أنه "على الرغم من الجهود التي تبذلها الدول المعنية فإن السكان المعرضين لخطر المجاعة، سواء أكانوا يقطنون في المدن أم في المناطق الريفية، يعانون من صعوبات متزايدة في الوصول إلى أسواق المواد الغذائية ويواجهون ارتفاعا مطردا في الأسعار وانخفاضا في وفرة بعض المواد الغذائية الأساسية، وذلك بسبب تدابير الإغلاق العام المفروضة للحدّ من تفشّي الوباء وإغلاق الحدود وانعدام الأمن في بعض المناطق".

وخلص التقرير إلى أنه "في البلدان التي تواجه أزمات إنسانية أصبح الحصول على الغذاء أكثر صعوبة: في ​بوركينا فاسو​ و​النيجر​ لا يمكن للمساعدات الإنسانية أن تصل إلى آلاف ​النازحين​ أو أن تغطي احتياجاتهم الغذائية، مما يجعل برامج المساعدات الطارئة أكثر أهمية من أيّ وقت مضى".