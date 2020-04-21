دراسة: فيروس كورونا تحور عدة مرات ونيويورك شهدت السلالة الأكثر فتكا

توصلت دراسة جديدة، أجراها أحد كبار العلماء الصينيين، إلى أن فيروس كورنا المستجد له قدرة فائقة على التحور، مشيرة إلى أن سلالات جديدة من الفيروس لها آثار مختلفة للمرض في أنحاء العالم.

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ" أن البروفيسور لي لانجوان وزملاءه، من جامعة تشجيانغ الصينية، توصلوا إلى العديد من الطفرات التي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل، وذلك بدراسة عدد من المرضى.

وتضمنت هذه الطفرات تغييرات نادرة لدرجة أن العلماء لم يعتبروا أنها قد تحدث.

كما توصلت الدراسة إلى أنه قد يكون لدى نيويورك السلالة الأكثر فتكا، وهي وصلت إليها من أوروبا، مقارنة بالسلالات الأقل فتكا في أي مكان آخر في الولايات المتحدة.

وذكرت الدراسة أيضا أن سلالات فيروس كورونا، التي وجدت داخل الصين، كانت من أكثر السلالات خطورة، وأشبه بتلك التي انتشرت في جميع أنحاء أوروبا.