الصحة العالمية تحسم الجدل... هل ينقل "الديليفري" فيروس "كورونا"

ردت منظمة الصحة العالمية، على سؤال قالت إنه يداهم الجميع، وهو هل ينقل الطعام الذي نطلبه عبر خدمة التوصيل "الديليفري" العدوى؟

وقالت الطبيبة مها طلعت، المستشار الإقليمي في المنظمة العالمية، في فيديو قصير عبر حسابها على تويتر، إن "فيروس كورونا لا ينتقل عبر الطعام".

وأضافت أنه "بالنسبة للأكل الذي يسلم عبر "الديليفري" فيفضل الابتعاد عن الشخص الذي يجلب الطعام بمتر ونصف أقلها، ومن ثم يجب إخراج الطعام، والتخلص من الأكياس مباشرة، بعدها يجب غسل اليدين جيادا وتناول ما طلبناه دون هلع"، داعية إلى رمي أكياس الديليفري مباشرة، ولا غسلها أو تعقيمها. كما أشارت إلى أنه يكفي للفواكه أو الخضار، غسلها جيدا.

— WHO EMRO (@WHOEMRO) April 19, 2020

أما بالنسبة لطرق انتقال الفيروس، فشددت على أنه لا ينتقل عبر الأحذية، ولا الجلد، بل فقط عبر الجهاز التنفسي. وذكرت بضرورة التباعد الاجتماعي، مستبعدة ضرورة لبس القفازات بشكل دائم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 مارس/ آذار الماضي، فيروس كورونا المستجد (وباء عالميا)، في وقت وصلت الإصابات العالمية بالفيروس إلى نحو مليونين ونصف المليون إصابة، كما تخطت الوفيات حاجز الـ 170.1 ألف، بينما تم شفاء أكثر من 646 ألفا.