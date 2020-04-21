رئيس دولة يتعهد بمنح جائزة مالية لأي مواطن يكشف عن لقاح مضاد لفيروس كورونا في بلده

أعلن الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، اليوم الثلاثاء، بمنح جائزة قدرها 10 ملايين بيزو فلبيني (نحو 200 ألف دولار) مقابل اختراع لقاح ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد- 19".

ونقل موقع "إندبندنت" الأخباري تصريحات مساعد الرئيس الفلبيني الذي قال: "وبما أن فيروس كورونا عدو للإنسان ليس في الفلبين فحسب، بل في جميع أنحاء العالم، أعلن الرئيس أنه سيعطي مكافأة قدرها 10 ملايين بيزو نحو 200 ألف دولار لأي فلبيني يخترع لقاحا لمكافحة فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد -19".

وسجلت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الثلاثاء، تسع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا و140 حالة إصابة جديدة بالمرض.

وقالت الوزارة في نشرة، إن إجمالي عدد حالات الوفاة بلغ 437 ، بينما ارتفع عدد حالات الإصابة إلى 6599 حالة، وتعافى 41 مريضا، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 654 حالة.